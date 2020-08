Dag verkeershinder op Mandekensstraat omdat rioolbuizen gerenoveerd moeten worden Nele Dooms

06 augustus 2020

18u00 0 Buggenhout/Dendermonde Er zal zich de komende week verkeershinder voordoen op de Mandekensstraat, op de grens van Buggenhout en Dendermonde. Een aannemer gaat er aan de slag met een renovatie van rioolbuizen onder het wegdek.

Het gemeentebestuur van Buggenhout en watermaatschappij Farys werken samen om het rioolstelsel te beheren. Eind mei werd de riool van het Genthof al deels gerenoveerd. Nu moet nog het verbindingstracé met de riolering van de Mandekensstraat onder handen genomen worden. Dit rioolstelsel bevindt zich in het midden van het kruispunt van Genthof met Mandekensstraat. Om die werken te kunnen uitvoeren moet een deel van de Mandekensstraat een tijdlang afgesloten worden.

De renovatiewerken gebeuren zonder graafwerken en zonder opbraak van het wegdek. Voor de vernieuwing van de bestaande riool wordt een nieuwe buis ter plaatse aangebracht in de bestaande riolering. Zo is die daarna weer zo goed als nieuw en kan die weer vijftig jaar mee. Met een speciale techniek zijn graafwerken niet nodig, wat de hinder beperkt. Er is ook maar één volledige werkdag nodig om de klus te klaren.

De Mandekensstraat wordt voor die dag volledig afgesloten voor alle verkeer tussen de Rosstraat in Dendermonde en de Beukenstraat in Buggenhout. Voetgangers en fietsers kunnen wel nog door. Verkeer vanuit het Genthof kan enkel via de richting Mechelen de Mandekensstraat verlaten. Er is een omleiding voorzien via de N17. Het zwaar verkeer vanop industriezone Hoogveld richting Mechelen moet omrijden via de Baasrodestraat, de N47 richting Dendermonde en zo via de N41 terug naar de N17. Ter hoogte van de werfzone geldt een parkeerverbod.

Meer over Baasrodestraat

Beukenstraat

Buggenhout

Dendermonde

Dendermonde

Farys

Genthof

Hoogveld