Dag van Trage Weg zet nieuwe wandelroute in kijker Nele Dooms

12 oktober 2020

17u17 2 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout maakt van de Dag van de Trage Weg aanstaande zondag gebruik om een nieuwe wandelroute in de kijker te zetten. Die loopt langs de Schelde.

De nieuwe wandeling draagt de naam ‘Briel, langsheen de Schelde’ en is ongeveer 8,5 kilometer lang. De route toont de mooiste plekjes van de Briel en omgeving. Om de wandeling te leren kennen, organiseert het gemeentebestuur op zondag 18 oktober een begeleide tocht. Geïnteresseerden zijn om te vertrekken welkom aan de infostand aan likeurstokerij Thyssen, aan Kuitelgem in Buggenhout, tussen 10 en 12 uur.

Daar ontvangen deelnemers informatie over de bezienswaardigheden langs de route en een gratis drankje. Aan de Schelde wacht een gids de wandelaars op om een woordje uitleg te geven over de historiek van de Briel. Deelnemen is gratis. Info: vrijetijd@buggenhout.be of 052/33.84.50.