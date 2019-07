Cursisten en vrijwilligers Taalkom sluiten werkjaar af Nele Dooms

De anderstalige cursisten en de vrijwilligers die hen helpen van de Taalkom Buggenhout hebben het voorbije werkjaar afgesloten. Daarvoor brachten ze een bezoek aan de Boskapel in Buggenhout Bos en maakten kennis met het De Rijcke-verhaal dat rond het monument hangt. Aansluitend vond een picknick plaats ter hoogte van de Konijnenberg. Het voorbije werkjaar waren een vijftiental vrijwilligers actief bij De Taalkom. 25 cursisten namen deel. “Voor het vierde jaar op rij hielpen taalbuddy’s anderstalige nieuwkomers om meer vertrouwd te raken met het Nederlands”, zegt Dirk Lissens van het OCMW Buggenhout. “Dat helpt ook om te integreren. Er zijn zelfs vrijwilligers die actief helpen bij huiswerkbegeleiding bij anderstalige kinderen thuis. De Taalkom is een heel mooi verhaal. Net daarom sluiten we het werkjaar op een feestelijke manier af.”