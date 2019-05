Cultuurcentrum De Pit stelt nieuw seizoen voor Nele Dooms

28 mei 2019

Het cultuurcentrum De Pit van Buggenhout stelt op zaterdag 1 juni haar nieuwe programmatie voor het volgende cultuurseizoen voor. Wie wil weten wat De Pit in petto heeft, kan vanaf 20 uur terecht in de Theaterzaal, aan de Platteput in Buggenhout. Na de voorstelling is een optreden gepland met Marc Erkens. Die heeft niet meer nodig dan een piano om de muzikale en compositorische kunstgrepen, geheimen, achtergronden en anekdotes van bekende songs en muziekstukken hoorbaar te maken voor een breed publiek. Deze voorstelling is gratis. Iedereen is welkom. Info: 052/33.84.50.