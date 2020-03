Coronacrisis zorgt ook voor lange rijen bij Horta De Kinder Nele Dooms

18 maart 2020

15u22 0 Buggenhout De aangepaste maatregelen die de regering invoert in het kader van de coronacrisis, hebben woensdagvoormiddag niet alleen een stormloop veroorzaakt bij heel wat doe-het-zelf-zaken, maar ook bij Horta De Kinder in Opdorp. Daar verkopen ze producten voor tuin en dier.

In de winkel, in de Stenenmolenstraat in Opdorp, zelf mochten slechts een maximaal aantal klanten binnen om de afstandsregels in acht te nemen. Andere klanten moesten buiten, op veilige afstand van elkaar, wachten en aanschuiven. Een winkelbediende hield daarvoor een oogje in het zeil: kwam er iemand buiten, dan pas mocht er opnieuw iemand anders binnen en in de wachtrij werd er op toegezien dat niemand te dicht bij iemand anders kwam. Het zorgde voor en lange rij, maar klanten toonden begrip.

Sinds 12 uur woensdagmiddag is bij Horta de Kinder alleen de dierenafdeling nog open, samen met de bakafdeling met voedingsproducten en de afdeling met lokaal geweekte groenten en fruit. Alle andere afdelingen zijn gesloten. “Onze medewerkers hebben de afgelopen dagen het beste van zichzelf gegeven in zeer uitzonderlijke omstandigheden”, klinkt het bij Horta De Kinder. “We blijven maximaal inzetten op de veiligheid van onze medewerkers en onze klanten. Onze kassamedewerkers dragen daarom handschoenen en al onze medewerkers wassen op regelmatige basis de handen. Winkelkarren worden regelmatig ontsmet, net als de kassa’s. We vragen de klanten om steeds een winkelkar te gebruiken. Op die manier ontstaat automatisch voldoende afstand van elkaar.”