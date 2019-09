Clotilde en Kamiel vieren diamanten huwelijk: “Bevriend geraakt met broer om Clotilde te strikken” Nele Dooms

26 september 2019

Clotilde Huyghens en Kamiel Cayet uit Buggenhout vieren hun diamanten huwelijksjubileum. De twee zijn zestig jaar getrouwd. “Mijn oog viel indertijd op Clotilde toen ik dagelijks aan haar woning in de Diepelingenstraat passeerde omdat ik in de buurt werkte”, vertelt Kamiel. “Ik was al van mijn veertien jaar aan de slag op leercontract bij garage Willems. Clotilde was erg mooi. Ik zorgde ervoor dat ik met haar broer Louis bevriend raakte, om uiteindelijk Clotilde te kunnen veroveren. We kregen uiteindelijk verkering die vier jaar zou duren. Dan trouwden we, in 1959.” De twee kregen twee kinderen. Ondertussen zijn er ook vier kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Kamiel werken zijn hele loopbaan bij Sabina, Clotilde was stikster. Later ging ze aan de slag bij het OCMW om maaltijden rond te voeren en herstelwerk uit te voeren in het rusthuis. In de vrije tijd zijn ze de draaispil van allerlei buurtactiviteiten en lid van seniorenvereniging Okra.