Christmas Run for Ozzie: Keisdruppers zamelen geld in voor Kinderkankerfonds Nele Dooms

04 december 2019

13u01 0 Buggenhout De Keisdruppers van Opdorp organiseren voor de eerste keer een Christmas Run. Het evenement moet geld opbrengen voor het Kinderkankerfonds. Inspiratiebron is Oscar Schelfhout, of Ozzie, die momenteel tegen leukemie vecht.

Opdorp heeft jarenlang een traditie van sfeervolle Kerstmarkten gehad. Het evenement, georganiseerd door Middenstand Opdorp Leeft (MOL), lokte steevast duizenden bezoekers. Maar een aantal jaar geleden hield het op te bestaan. “In navolging van die traditie willen we wel graag terug wat sfeer en leven in de brouwerij rond de Dries in de kerstperiode”, zegt Daan De Vlieger van de Keisdruppers. De vereniging bouwt elke zomer tijdens de kermisweek in Opdorp al een zomerbar uit op de Dries. Nu komt daar een winters evenement bij.

Dat is de Christmas Run for Ozzie. “Ozzie, of Oscar Schelfhout, is een jongen uit Opdorp die momenteel tegen leukemie vecht”, legt De Vlieger uit. “Zijn papa was lid van de Keisdruppers, maar heeft nu natuurlijk andere prioriteiten. Het gezin zette, samen met familie en vrienden, het event Run For Ozzie op, om met een marathon geld in te zamelen voor het Kinderkankerfonds. Onze Christmas Run moet nu geld in het laatje brengen voor hetzelfde doel.”

Aan de Christmas Run kunnen zowel liefhebbers als geoefende lopers deelnemen. Rond de Dries wordt een parcours van 2 kilometer voorzien en iedereen kan zelf kiezen hoeveel rondjes hij of zij loopt. “Onderweg voorzien we animatie, kleur, sfeerverlichting en klank en muziek”, zegt De Vlieger. “We vragen ook aan de deelnemers om verkleed te komen. Dat moet voor extra ambiance zorgen. Vooraf inschrijven is overigens niet nodig.”

Ook supporters zijn welkom. Dankzij medewerking van verschillende plaatselijke verenigingen, zal er immers ook een sfeervolle Kerstmarkt te bezoeken zijn. Naast hapjes en drankjes zijn daar de typische eindejaarsproducten te vinden.

De Christmas Run for Ozzie vindt plaats op zaterdag 14 december. De start is voorzien vanaf 16 uur op het kerkplein van Opdorp.