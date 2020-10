Cheque van 250 euro voor vzw Poezenbos: “Welkom, maar hoop op nog meer structurele steun” Nele Dooms

05 oktober 2020

15u20 1 Buggenhout De vzw Poezenbos uit Buggenhout, die zich inzet voor zwerfkatten en kittens, heeft een cheque van 250 euro gekregen. Vlaams Belang deed de schenking naar aanleiding van Werelddierendag. “Maar meer structurele steun zou welkom zijn”, klinkt het bij de vzw.

“Dat het Poezenbos de cheque krijgt, was voor ons een voor de hand liggende keuze”, zegt Steven Creyelman van Vlaams Belang. “Als je ziet wat ze hier allemaal voor verwaarloosde en achtergelaten dieren doen, is het wel duidelijk dat elke euro hier goed wordt besteed. We zijn dan ook blij dat we onze bescheiden bijdrage kunnen leveren.”

Met een vijftiental vrijwilligers is vzw Poezenbos dagelijks in de weer voor katten in nood in Buggenhout en omgeving. De dieren krijgen de nodige zorgen en kunnen dan weer de natuur in. Om kittens op te vangen, kan de vzw beroep doen op een twintigtal gastgezinnen, waar ze de eerste twaalf weken kunnen verblijven om sociaal te worden. Daarna gaan ze naar geïnteresseerde gastgezinnen.

Er is steeds meer werk aan de winkel. “We zien al geruime tijd een steeds grotere toename van de populatie zwerfkatten”, zegt Elly Moyens van vzw Poezenbos. “Zeker sinds de gemeente de samenwerking met dierenasiel Vetas om de zwerfkattenpopulatie in te dijken stopzette, wordt dit een steeds groter probleem. Omdat wij het alleen met vrijwilligerswerk moeten rooien, is alle steun welkom. De cheque van Vlaams Belang is dan ook een welkom geschenk. Op lange termijn blijven we hopen op een degelijke ondersteuning van het gemeentebestuur.”