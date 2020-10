Charles Stommels maakt hart voor de zorg Nele Dooms

04 oktober 2020

13u25 0 Opdorp Charles Stommels, de bezige bij die onder andere voor het onderhoud van het oorlogsmonument in Opdorp zorgt, toont nu ook zijn hart voor de zorg. Letterlijk dan. Een groot rood hart dat hij zelf ontwierp, kreeg zondagochtend een plek in de apotheek van Opdorp.

Het was in het bijzijn van schepenen Geert Mannaert (CD&V) en Nadine Sertyn (CD&V) en enkel Opdorpenaren actief in de zorgsector dat het hart in de apotheek aan de Dries onthuld werd. “Dit is een mooi gebaar”, zegt Sertyn, zelf thuisverpleegster. “Verpleegkundigen, artsen, apothekers, zorgkundigen en anderen staan al maanden in de eerste lijn in deze coronacrisis, die de hele maatschappij in problemen bracht. En we weten niet wat er nog allemaal op ons afkomt. Applaus, teddyberen en witte vlaggen betekenden veel als hart onder de riem voor de zorg, maar Charles wil op zijn eigen manier zijn meeleven betuigen en steunen. Dat wordt ten zeerste gewaardeerd.

Het was een bewuste keuze om het hart van Stommels, dat onder andere de wapenschilden van Opdorp en symbolen voor de medische sector toont, een plaats te geven in de apotheek, omdat net daar veel mensen passeren die zorg nodig hebben. “Ik ben niet zo’n grote spreker en zorgde daarom eerder symbolisch voor een blijk van steun”, zegt de man zelf. “De inzet die in de zorg getoond wordt, laat een blijvende indruk na. Wat al deze mensen doen, is echt de moeite waard en dat heb ik een persoonlijke boodschap gegoten.”