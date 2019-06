Centrum krijgt met Katrien Geens nieuwe wijkagent Nele Dooms

27 juni 2019

Buggenhout heeft voortaan een nieuwe wijkagent. Katrien Geens (40) neemt de fakkel over van Marc Bettens. Die gaat na een carrière van dertig jaar bij de politie met pensioen. Geens heeft er vijftien jaar bij de interventieploeg van de lokale politie Buggenhout-Lebbeke opzitten. “Tijd om eens iets anders te doen”, zegt ze. “Ik kijk er naar uit om voortaan niet meer alleen voor miserie bij de mensen te moeten zijn. Eerst en vooral wil ik Buggenhout en zijn inwoners vooral heel goed leren kennen. Daarvoor liep ik al een tijdje mee met Marc en heb van hem al veel geleerd.” De wijkagente is te vinden in het lokaal politiekantoor van Buggenhout, naast het Administratief en Cultureel Centrum in de Nieuwstraat. Daar zitten overigens vanaf nu, na het pensioen van Bettens, alleen nog maar vrouwelijke agenten. “Het hier vrouwen aan de macht”, klinkt het lachend.