CD&V moet toekennen ereburgerschap uitstellen: oppositie eist eerst duidelijk reglement Nele Dooms

04 november 2019

16u33 0 Buggenhout Goed bedoeld allicht, maar CD&V moest tijdens de jongste gemeenteraad in Buggenhout haar plannen om een inwoner het ereburgerschap toe te kennen noodgedwongen weer afvoeren. Oppositiepartijen N-VA, Open Vld en Vlaams Belang staken er een stokje voor... bij gebrek aan een duidelijk reglement. “Op deze manier is het gewoon natte vingerwerk”, vatte raadslid Jan Jacobs (N-VA) de toestand samen.

“Toekennen van het ereburgerschap aan een inwoner, naar aanleiding van zijn verdiensten. Schepen Nadine Sertijn zal mondeling toelichten tijdens de raadszitting”. Zo stond het op de agenda van de jongste gemeenteraad in Buggenhout. Volgens burgemeester Pierre Claeys was het nog maar één keer in de geschiedenis van Buggenhout gebeurd dat de gemeente de titel van ereburger toekende, in 1991 aan Frans Gillis. Daarop lijstte Nadine Sertijn de “verdiensten” van de mogelijke nieuwe ereburger toe.

Maar de oppositie uitte al meteen bedenkingen. “Niet dat we dit niet sympathiek vinden”, zei Open Vld-raadslid Hilde Bruggeman. “Maar er moet toch minstens een uniform reglement zijn voor we zomaar ereburgers beginnen aan te stellen. Iemand gewoon sympathiek vinden, kan niet genoeg zijn. En we moeten voor zo’n titel toch iedereen over dezelfde kam kunnen scheren.”

Open Vld kreeg daarbij steun van N-VA. “Dit is gewoon natte vingerwerk”, meende Jan Jacobs. “Zo kan iedereen met een ganse lijst komen aandraven om die snel eens ereburger te maken. Dergelijke manier werkt gewoonweg niet. Er moet een systeem voor zijn.”

De weerstand van de oppositiepartijen zorgden ervoor dat de behandeling van het agendapunt rond het ereburgeschap er nogal chaotisch aan toe ging. Een eerste vraag om het punt uit te stellen, om zo eerst een reglement te kunnen maken, werd op voorzet van burgemeester Pierre Claeys door CD&V afgeschoten. “Geen uitstel”, zo stemden de CD&V-raadsleden die de meerderheid in de gemeenteraad hebben. Toen raadslid Jacobs daarop de stemming vroeg over een lijst met tien namen waarvan hij vond dat die dan ook het ereburgerschap zouden verdienen, werd er vertwijfeld gereageerd. Daar wilde CD&V dan weer liever niet over stemmen, zodat de partij er dan uiteindelijk toch maar voor opteerde het hele agendapunt uit te stellen. Omdat net voordien het uitstel al werd weggestemd, was goodwil van de oppositiepartijen nodig om dat tij weer te keren. De gemeentesecretaris paste onder unaniem akkoord de notulen aan. Wordt vervolgd...