Camerata Productions plant familiemusical Oliver en gaat op zoek naar meer dan 50 acteurs, figuranten en dansers Nele Dooms

23 april 2020

17u24 4 Buggenhout Camerata Productions, met al heel wat succesvolle theaterproducties op haar actief, wil in de lente van 2021 de familiemusical Oliver op de planken brengen. Daarvoor zijn meer dan 50 acteurs, kinderen, dansers en figuranten nodig. Geïnteresseerden voor het zangensemble kunnen “van in hun kot” auditie doen.

Camerata Productions tekent met ‘Oliver’ voor een hartverwarmend en muzikaal spektakel. De klassieker vertelt het verhaal van Oliver Twist en is gebaseerd op het gelijknamige boek van Charles Dickens. “Deze musical heeft zowel een heerlijke energieke warmte als een lekker rauw en duister kantje, waardoor de voorstelling een publiek ontroert maar evengoed doet huiveren”, zegt regisseur Stijn De Wolf. “De eerste voorbereidingen zijn afgerond en we hebben een goed zicht op welke uitdagingen we voor staan. De eerste horde die we nu moeten nemen, is de casting van de talrijke kinderrollen. Die bepalen het succes van de musical.”

De theatermakers zoeken voor de musical dan ook heel wat jongens en meisjes tussen 10 en 16 jaar voor de invulling van verschillende jeugdrollen. Wie graag wil meespelen in deze productie, kan zich inschrijven voor de audities op zondag 28 juni. Voor het volwassenen spel- en zangensemble vinden nu al audities plaats. Door de lockdownmaatregelen in deze coronacrisis, gebeuren die online. Kandidaten kunnen een filmpje insturen waarin ze zichzelf kort voorstellen en een zelfgekozen zangnummer brengen. De première van Oliver is voorzien op zondag 18 april in De Pit in Buggenhout.

Info: www.musical-oliver.be.