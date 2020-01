Camerata Productions en koor Cantico slaan handen in elkaar voor groot muzikaal project rond Andrew Lloyd Webber Nele Dooms

28 januari 2020

17u42 0 Buggenhout Camerata Productions van Buggenhout, dat de voorbije jaren al meermaals uitpakte met grote culturele producties, bereidt een nieuw project voor. Daarvoor slaat het de handen in elkaar met het Buggenhoutse koor Cantico. Beiden zullen een ode brengen aan Andrew Lloyd Webber, de grootmeester van de musicals genoemd.

“Samen met een live-combo en het Cantico-koor gidsen verschillende solisten het publiek door het immense musicaloeuvre van Webber”, zegt Stijn De Wolf van Camerata Productions. “Webber schreef al meer dan 15 musicals, waarvan er verschillende al tientallen jaren worden opgevoerd op de West End en Broadway. Het publiek mag zich verwachten aan gedurfde nummerkeuzes en wereldberoemde songs uit onder andere The Phantom of the Opera, Evita, Sunset Boulevard en Jesus Christ Superstar.”

Repetities lopen volop. De voorstellingen zijn voorzien op 1, 2 en 3 mei. “Voor dit project hebben we zelfs topzangers met wereldfaam kunnen engageren”, zegt muzikaal leider Joris Verschueren. “Zo won solist Glenn Desmedt, een Leuvense operazanger, de Nederlandse Tros-TV zangwedstrijd ‘Una Voce Particolare’, wat de deur opende voor talloze concerten in België, Nederland, Frankrijk, Italië en Duitsland. We doen er alles aan om dit musicalconcert op een unieke manier in te vullen. Zo zullen we doorheen de voorstelling ook werken met projecties en houden we wel nog enkele verassingen achter de hand, zodat dit concert echt de grandeur krijgt van een Broadway musical.”

De voorstellingen vinden plaats in gemeenschapscentrum De Pit in Buggenhout. Tickets zijn nu al te koop via www.camerata-productions.be.