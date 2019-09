Camerata Productions brengt Wit Satijn Nele Dooms

18 september 2019

Camerata Productions, de theatervereniging uit Buggenhout, brengt vanaf vrijdag 20 september een nieuwe theatervoorstelling ‘Wit Satijn’. “Dit is een vernieuwende en multimediale productie over de kracht van social media of de onmacht tegenover social media”, zegt Stijn De Wolf van Camerata Productions. “Het is een theaterstuk geschreven door de jongeren van vandaag over pesten en gepest worden, over leuk vinden en leuk gevonden worden, over lief zijn en verliefd zijn.” Het toneelstuk vertelt het verhaal van goede vrienden Jonas en Seppe. Als ze naar het secundair onderwijs gaan, verandert alles. Wanneer Jonas als vreemd wordt beschouwd en Seppe er echt alles aan doet om leuk gevonden te worden, komt hun eeuwige vriendschap onder druk te staan. Voorstellingen vinden plaats op vrijdag 20 september en zaterdag 21 september om 20 uur, zondag 22 september om 15 uur en om 19 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Patattenmolen, aan de Krapstraat 159 in Opstal. Info en tickets: www.camerata-productions.be.