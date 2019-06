Buurtcomite Broekstraat schenkt bloemen aan deelnemers Roparun Nele Dooms

09 juni 2019

21u31 0

In de Broekstraat in Opstal passeerden de deelnemers aan de Roparun, de estafetteloop tussen Parijs en Rotterdam voor Kom Op Tegen Kanker, niet met lege handen. Het Buurtcomité van de straat “Komen der nog dan blijven we nog wa” zorgde ervoor dat de passanten een bloemetje kregen. “Die bloemen komen van het proefcentrum bloementeelt in Destelbergen”, zegt Ludo Annaert. “We zijn blij met de schenking. Het betekent een extraatje voor de Roparunners, die toch drie dagen lang aan het lopen en fietsen zijn voor het goede doel.” Het buurtcomité in de Broekstraat is tien jaar geleden naar aanleiding van de doortocht van de Roparun in Opstal ontstaan. “Buren wilden de deelnemers wel aanmoedigen en we zetten ons toen buiten met een vaatje wijn”, vertelt voorzitster Angèle. “We zijn dat jaar na jaar blijven doen en het feestje is nog gegroeid.” De Broekstraat had dit jaar ook de Opstalse Reus Marjaas op bezoek om de deelnemers aan te moedigen.

