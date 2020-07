Buurt reageert teleurgesteld op grondwater dat rechtstreeks de riool in wordt gepompt: “Onbegrijpelijk in tijden van droogte” Nele Dooms

13 juli 2020

15u21 1 Buggenhout Bewoners van de Diepmeerstraat zien met lede ogen aan hoe grondwater de jongste tijd rechtstreeks wegloopt in de riolering. Het wordt opgepompt aan een bouwwerf. Oppositieraadslid Ward Vranken (N-VA) kaart de problematiek bij het Buggenhoutse schepencollege aan. “Dit is onbegrijpelijk in tijden van droogte”, zegt hij.

Al dagen draait in de Diepmeerstraat een pomp op volle toeren om grondwater op een perceel weg te zuigen voor een bouwproject. Dergelijke bronbemalingen zijn niet ongewoon, maar dat het water in de Diepmeerstraat gewoon rechtstreeks in de riolering verdwijnt, doet bij de buren de wenkbrauwen fronsen. “Van ons burgers wordt verwacht om zuinig om te springen met water”, zegt Greet Roose, één van de buren. “Als je dan ziet dat hier water gewoon in de riool verdwijnt, geeft dat een wrang gevoel en voelt onze spaarzaamheid als dweilen met de kraan open. In tijden van aanhoudende droogte is dit toch niet te begrijpen. Er zijn zoveel landbouwgronden die extra water perfect zouden kunnen gebruiken.”

Antidroogteplan

Raadslid Ward Vranken (N-VA), die zelf in de Diepmeerstraat woont, maakt de bezorgdheden over aan het gemeentebestuur. Hij dringt aan op de opmaak van een antidroogteplan. “In een tijd dat alle droogterecords worden gebroken, verdwijnen duizenden kubieke meters grondwater in de openbare riolering”, zegt hij. “Het gemeentebestuur zou extra voorwaarden moeten opleggen bij vergunningen aan bouwwerven om toestanden als dit te voorkomen. Er zijn wel wat opties: bronbemaling beperken in tijd bijvoorbeeld, of opleggen om opgepompt grondwater weer in de bodem te injecteren. Het kan ook opgevangen worden voor hergebruik bij buren en als er toch geloosd moet worden dan liefst in een gracht in de buurt.”

De betrokken bouwfirma liet de buren ondertussen weten dat het bij volgende bouwwerven zeker oog zal hebben voor alternatieven om grondwater niet zomaar in de riool te laten belanden. Bij het gemeentebestuur zelf klinkt het dat het in de toekomst bijzondere voorwaarden zal opleggen die elke aanvrager voor een bouwvergunning zal moeten respecteren. Het gaat dan onder andere over lozen in een naburige gracht. Zo gaat grondwater niet verloren. Het gemeentebestuur deed dat onder andere zelf al bij de wegen- en rioleringswerken in de Lijneveldstraat en Hoogweg. Daar kwam de bronbemaling in het nabije natuurgebied Diepmeren terecht.