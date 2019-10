Burgemeester steekt fusieplannen in koelkast: “Beter mikken op intergemeentelijke samenwerkingen” Nele Dooms

29 oktober 2019

12u17 0 Buggenhout Burgemeester Pierre Claeys (CD&V) steekt de plannen om een fusie met een omliggende gemeente aan te gaan in de koelkast. Dat heeft hij zelf gezegd tijdens de jongste gemeenteraad. Oppositieraadslid Wim Mommaers (N-VA) vroeg hem naar de stand van zaken rond de fusieplannen.

De voorbije zomer had Claeys aangegeven dat hij nog voor het einde van het jaar gesprekken met omliggende gemeenten wilde aanknopen met oog op een eventuele fusie. De oproep van Claeys werd overigens opgepikt door de burgemeester van buurgemeente Londerzeel, die in het blaadje van zijn partij LWB aangaf de uitgestoken hand van Claeys te aanvaarden en in gesprek te willen gaan. Het lijkt er echter op dat het voorlopig niet zover komt.

“In het Vlaams regeerakkoord is er geen sprake meer van verplichte fusies, daarom steken onze plannen in de koelkast”, zegt Claeys. “De voorbije zomer gaf ik aan beter te anticiperen op iets wat mogelijk verplicht zou worden, zodat Buggenhout hier klaar voor zou zijn in geval dat. Maar nu de verplichting er niet meer is, is dat niet meer nodig. We hebben wel overleg met buurgemeenten over toekomstige intergemeentelijke samenwerkingen. Dat lijkt meer aangewezen dan een fusie.”

De stelling doet bij oppositiepartij N-VA de wenkbrauwen fronsen. “Ofwel is men voor een fusie, ofwel tegen. Maar dat laat je toch niet afhangen van een idee in een partijprogramma dat door een partij, in deze N-VA, voor de verkiezingen wordt gelanceerd terwijl er nog geen regeerakkoord is”, zegt Mommaers. “Hier worden wel serieuze bochten genomen.”