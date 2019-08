Burgemeester redt kerkuil: dier weer vrij na maanden revalidatie in vogelopvangcentrum Nele Dooms

19 augustus 2019

11u33 0 Buggenhout Twee jonge kerkuilen zijn in Buggenhout weer vrijgelaten, nadat ze enkele maanden revalideerden in het vogelopvangcentrum van Malderen. Een jong dat uit de kerktoren van de Sint-Niklaaskerk in Buggenhout-centrum viel, werd gered door burgemeester Pierre Claeys (CD&V). De uilen zoeken nu een nieuwe thuis.

Hij liep er op het ogenblik van de feiten niet mee te koop, maar de Buggenhoutse burgemeester Pierre Claeys (CD&V) nam enkele maanden geleden een piepjonge kerkuil mee naar huis en redde het dier zo van een gewisse dood. “Toen ik ‘s avonds laat de Sint-Niklaaskerk passeerde, merkte ik enkele jongeren op die verwoede pogingen deden om de uil, die duidelijk uit het nest van de kerktoren gevallen was, weer de lucht in te gooien en te doen vliegen. Dat lukte niet, het dier was nog te jong en totaal uitgeput”, vertelt Claeys. “Ik besloot het uilenjong mee naar huis te nemen, om het de ochtend daarop naar het Vogelopvangcentrum in Malderen te brengen. Daar leveren ze schitterend werk voor gevonden wilde dieren.”

In het Vogelopvangcentrum Malderen slaagden vrijwilligers erin de jonge kerkuil er weer bovenop te krijgen. Ze ontfermden zich er ook over een kerkuil die vanuit Opdorp werd binnen gebracht voor hulp. Na twee maanden revalidatie en goede zorgen zijn beide vogels hersteld. “Tijd dus om ze hun vrijheid terug te geven”, zegt Gust De Weerdt van het Vogelopvangcentrum Malderen. “Ze zijn weer fit genoeg om in het wild hun plan te trekken en voortaan een zelfstandig leven te leiden. We ringen hen, zodat we deze vogels kunnen blijven volgen.”

De twee uilen kozen krassend de vrijheid. Ze werden vrijgelaten door redder Pierre Claeys en eerste schepen Geert Hermans, op het Kamiel Van Belleplein in de schaduw van de kerk van Buggenhout-centrum. De ene vloog richting Opstal uit, de andere richting Opdorp. “Maar waar ze uiteindelijk hun nieuwe thuis maken, is niet helemaal duidelijk”, zegt De Weerdt. “Ze zoeken een eigen stek in een cirkel met diameter tot 25 kilometer. In de Buggenhoutse kerktoren kunnen ze nu niet terecht omdat dit nest al bezet is. Pas als dat vrijkomt, kan daar weer een nieuwe uil in. Deze twee geredde dieren moeten het dus elders zoeken.”

Voor Claeys en Hermans was de vrijlating alvast een unieke ervaring. “Heel interessant om die vogels eens van zo dichtbij te zien”, zeggen ze. “We stonden versteld van de scherpe bek en de grote oorgaten onder de pluimen. We hopen alleszins dat deze twee uilen nog een goed leven hebben.”