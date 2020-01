Burgemeester Claeys roept inwoners op zich kandidaat te stellen voor buurtinformatienetwerken Nele Dooms

09 januari 2020

17u13 18 Buggenhout Burgemeester Pierre Claeys (CD&V) roept inwoners van Buggenhout op om zich kandidaat te stellen voor buurtinformatienetwerken in de gemeente. Tot nu toe meldden zich al twee bewoners. De oproep komt er nadat zich de voorbije weken een aantal inbraken voordeden in de bosgemeente.

2019 eindigde in Buggenhout met enkele spijtige voorvallen van inbraken. Onder andere in de Spiedamstraat, Houtenmolenstraat, Provinciale Baan en Kasteelstraat kregen bewoners dieven over de vloer. De maand december was goed voor zeven inbraken en drie pogingen daartoe. In januari vonden voorlopig al één inbraak en één poging plaats.

“Het aantal inbraken loopt ietwat gelijkaardig met andere jaren, maar het veroorzaakt wel ongerustheid bij onze inwoners”, zegt burgemeester Claeys. “Het is altijd goed om verhoogde waakzaamheid te hebben. Daar kunnen buurtinformatienetwerken wel goed werk leveren. We werken samen met de politie om zo’n initiatief op te richten. Hoe meer inwoners hier aan mee doen, hoe meer straten en buurten in de gaten gehouden kunnen worden.”

Een BIN is een samenwerkingsverband tussen de lokale overheid, politie en de inwoners uit een bepaalde buurt om het veiligheidsgevoel te verhogen, te zorgen voor criminaliteitspreventie, en de informatie-uitwisseling tussen burgers en politiediensten te bevorderen. Bewoners kunnen dan informatie bij verdachte handelingen, personen of voertuigen uitwisselen en doorspelen naar de politie. Ook andere vormen van criminaliteit of overlast zoals sluikstorten en vandalisme kunnen gemeld worden.

Voor de oprichting van buurtinformatienetwerken stelden zich al twee inwoners kandidaat. Maar dat mogen er van burgemeester Claeys nog meer worden. Binnenkort zal er een informatie-avond plaatsvinden voor geïnteresseerden.