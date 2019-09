Buren Nieuwstad vieren feest Nele Dooms

12 september 2019

17u08 1

De bewoners van Nieuwstad in Opdorp hebben er een geslaagd buurtfeest opzitten. Voor de jaarlijkse traditie kozen ze deze keer een nieuw concept. Het werd een brunch in plaats van een avondfeest. “Voor de twaalfde keer al komen we met de buurt samen om de banden wat aan te halen”, zegt Ronald Van Gemerde, voorzitter van het buurtcomité Nieuwstad. “Het nieuwe initiatief om dat met een brunch te doen, sloeg overduidelijk goed aan bij de buren. We dronken een aperitief, aten lekker en daarna kon iedereen zich wagen aan spelletjes kubb en petanque. Het is echt fijn dat we altijd een goed contact hebben met de buren. Dat zorgt ervoor dat we ook regelmatig een beroep op elkaar kunnen doen als dat nodig is.”