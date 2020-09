Buitengewoon Onderwijs Kiempunt bindt strijd aan met virussen Nele Dooms

01 september 2020

16u18 2 Buggenhout In het buitengewoon lager onderwijs Kiempunt, het vroegere BLO Claevervelt, in Buggenhout bonden ze op de eerste schooldag meteen de strijd aan tegen het coronavirus. Spelenderwijs weliswaar. De kinderen kregen opdrachten mee om virussen te verslaan.



Die virussen op school, dat waren voor de gelegenheid leerkrachten met de allergekste fluo pruiken op. “We geven de kinderen opdrachten en spelletjes, laten ze muziek maken en knutselen, allemaal met één doel: zorgen dat onze school virusvrij is”, zegt meester Tijl Op de Beeck. “Zo proberen we onze leerlingen op een laagdrempelige manier bij te brengen dat het toch een bijzonder schooljaar wordt met dat coronavirus. Tegelijk is het spel zo uitgewerkt, dat ze uiteindelijk ontdekken bij welke juf of meester ze dit schooljaar zullen doorbrengen.”

Vanaf morgen vliegen de kinderen er echt goed in. En dat doen ze dus voortaan onder een andere naam. Het provinciebestuur, die het buitengewoon onderwijs in Buggenhout organiseert, koos er immers voor haar scholen een andere naam te geven. Voor de BLO-school in Buggenhout is dat ‘Kiempunt’.