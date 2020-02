Buiten spelen thema van nieuwe fotowedstrijd Nele Dooms

12 februari 2020

14u25 2 Buggenhout De jeugddienst van Buggenhout lanceert een nieuwe fotowedstrijd. Die draait rond het thema ‘buiten spelen’. De winnaar kan komende zomer een springkasteel in zijn straat zetten.

Met de fotowedstrijd richten de organisatoren zich in de eerste plaats naar inwoners die tijdens de zomervakantie een speelstraat willen inrichten. Het initiatief moet voor extra promotie zorgen, want Buggenhout wil zoveel mogelijk speelstraten in juli en augustus op het grondgebied.

Deelnemers aan de fotowedstrijd mogen maximaal drie foto’s indienen. Die moeten allemaal draaien rond ‘buiten spelen’. Een jury kiest er de leukste beelden uit. De hoofdprijs is er alvast eentje die kan tellen, want de winnaar kan een weekend lang genieten van een springkasteel in zijn speelstraat.

Om mee te doen aan de wedstrijd moeten foto’s voor 20 maart ingediend worden. Dat kan door te mailen naar vrijetijd@buggenhout.be en alle noodzakelijke contactgegevens te vermelden.