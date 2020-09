Buggenhout wil dementievriendelijke gemeente worden Nele Dooms

22 september 2020

17u17 1 Buggenhout Buggenhout wil een dementievriendelijke gemeente worden. Daarvoor is een werkgroep opgericht. “Ons doel is dementie bekender te maken en inwoners met dementie en hun mantelzorgers beter te ondersteunen”, klinkt het.

In de Week van Dementie stelt de nieuwe Werkgroep Dementie van Buggenhout zich voor. Bij de lancering hoort ook de brochure “Dementie als je ermee te maken krijgt”. “En er zijn effectief steeds meer personen die met dementie te maken krijgen”, weet schepen van sociale zaken Nadine Sertijn (CD&V), ook lid van de werkgroep. “In België leven naar schatting meer dan 200.000 personen met dementie. En dat aantal wordt steeds groter. Toch is bij wie hier niet rechtstreeks mee te maken heeft, de ziekte nog veelal een grote onbekende. Aan die bewustwording en sensibilisatie willen we werken. Dementie is immers onomkeerbaar en heeft een enorme impact.”

In het kader van “dementievriendelijke gemeente” zal de werkgroep initiatieven ontwikkelen om dementie meer naar buiten te brengen. “Tegelijk willen we lotgenoten samen brengen om hun ervaringen te delen en steun bij elkaar te vinden”, zegt Sertijn. “Dat kan bijvoorbeeld met praatcafés. Er moeten ook activiteiten komen om demente inwoners en hun mantelzorgers te steunen. En we denken ook aan een actie met onze plaatselijke handelaars, die dan een dementievriendelijk charter kunnen verdienen.”

Het Buggenhoutse gemeentebestuur zal voor volgend jaar extra budget voorzien om initiatieven rond dementie te lanceren. De werkgroep doet bovendien een oproep naar extra vrijwilligers. “We willen immers met zoveel mogelijk volk de krachten bundelen”, klinkt het. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via info@buggenhout.be of 052/33.95.11.