Broers blazen zaak van vader zaliger nieuw leven in: nu viert Eetclusief 15 jaar lekker eten en feesten Nele Dooms

24 november 2019

12u40 0 Buggenhout Met de evenementen PartyProef en Feestclusief vierde de Buggenhoutse cateraar Eetclusief haar vijftiende verjaardag. Stuwende krachten achter de zaak zijn broers Wim, Piet en Bert Van den Borre. Zij bliezen de slapende vennootschap van vader Ludwig nieuw leven in. “We zijn fier te kunnen zeggen dat we bij de top tien behoren van beste Eventcateraars in België”, zeggen ze.

De kern van Eetclusief, met thuisbasis in de Ravenstraat in Buggenhout, zijn de broers Vanden Borre, mede-zaakvoerster Adeline en een gekwalificeerd team medewerkers. De kiem van het cateringsbedrijf werd gelegd in 2004. Wim Vanden Borre besliste toen om de slapende vennootschap van vader Ludwig, ondertussen overleden, nieuw leven in te blazen. “Met een opleiding aan hotelschool Ter Duinen en een tiental jaar ervaring in tal van horecazaken en cateringbedrijven, was het voor mij duidelijk: ik wilde me in de markt van bedrijfs- en feestcatering storten”, vertelt hij. “Ik ging er volledig voor. En het duurde niet lang of ook broers Piet en Bert stapten mee in de zaak.”

Eetclusief richtte zich bij de start vooral als kleine traiteur op particulieren, maar de evolutie van de zaak was niet te stoppen. Ondertussen zorgt Eetclusief voor event- en bedrijfscatering, van broodjeslunch tot personeelsfeest, klantenevent en seminaries, voor privéfeesten zoals huwelijken en communies, en culinair en gastronomisch lekkers voor de feestdagen. “Ons grootste doel? Er zijn voor onze klanten”, zegt Piet. “We zorgen niet alleen voor lekker eten, maar ook voor de hele aankleding van het gebeuren en de bediening, van begin tot einde. Dat kost dagelijks enorme inspanningen, maar zo zijn we er wel in geslaagd om tot de top 10 van beste Eventcateraars in België te behoren.”

Eetclusief was aanvankelijk in Merchtem gevestigd, maar verhuisde negen jaar geleden naar Buggenhout. “Daar werd een bedrijfslocatie volledig opgeknapt en aangepast”, zegt Bert. “Dat gebeurde om verder te kunnen groeien en daar zijn we zeker in geslaagd. Ondertussen werken we met negen fulltime werknemers en hebben een mooi vast cliënteel aan bedrijven en particulieren opgebouwd.”

Lokaal en duurzaam

Lokaal draagt de Buggenhoutse cateraar hoog in het vaandel. “We kiezen bewust voor de lokale en duurzame aanpak”, zegt Wim. “Zo komt al het vlees van een lokale slager uit Buggenhout en we trekken elke week naar de vroegmarkt om groenten en zuivel rechtstreeks van producenten aan te kopen. Klassieke gerechten krijgen bij ons een eigentijdse swing. We proberen altijd innovatief en creatief te zijn.”

Om het vijftienjarig bestaan van Eetclusief te vieren, gooide de feestcateraar de deuren open. Tijdens PartyProef kon iedereen proeven van hapjes van de winterfeestkaart. Wat later startte Feestclusief met live muziek, DJ en food en drinks.