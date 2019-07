Brandstraat tijdlang afgesloten voor gaslek Koen Baten

03 juli 2019

18u44 0

De Brandstraat in Buggenhout was in de vooravond een tijdlang afgesloten omwille van een gaslek dat aan de straatkant was ontstaan. Het lek ontstond rond 17.30 uur, maar de oorzaak van het lek is op dit moment niet bekend. De brandweer en de politie sloten de straat een tijdlang af. Fluvius kwam ter plaatse om het lek te dichten, wat snel gebeurde. De bewoners moesten niet geëvacueerd worden en er vielen geen gewonden.