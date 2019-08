Bovendonkstraat afgesloten voor verkeer Nele Dooms

21 augustus 2019

18u33 3

De Bovendonkstraat in Buggenhout zal dit weekend afgesloten zijn voor het verkeer. Aanleiding hiervan is de jaarlijkse Bovendonkstraatkermis. Die vindt plaats op zaterdag 24 augustus. De Bovendonkstraat zal verkeersvrij zijn tussen de Kalkenstraat en de Hanenstraat. Dat geldt vanaf zaterdag 24 augustus vanaf 9 uur tot zondag 25 augustus tot 6 uur ‘s morgens. Er geldt dan ook parkeerverbod. Door deze verkeersmaatregelen zal het containerpark in de straat gesloten zijn op 24 augustus.