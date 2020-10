Bouwvallige en te kleine infrastructuur moet plaats ruimen voor nieuwbouw: KSA blij met noodzakelijke renteloze lening van gemeentebestuur Nele Dooms

07 oktober 2020

13u57 2 Buggenhout De nieuwbouw die de KSA van Buggenhout dringend nodig heeft, kan er dan toch komen. Ondanks een jaar met een pak minder inkomsten door de coronacrisis. Het Buggenhoutse gemeentebestuur ziet de nood en is akkoord de jeugdvereniging een renteloze lening te geven. In 2021 moet een nieuw lokaal vorm krijgen. “Broodnodig, want door een groeiend aantal leden is de huidige accommodatie te klein”, klinkt het bij de jongeren.

De KSA van Buggenhout heeft al jarenlang haar thuis aan de Bosstraat. De infrastructuur werd er in 2009 al eens uitgebreid met een nieuw gebouw omdat de jeugdvereniging zich ook toen geconfronteerd zag met een groei van het aantal leden. “De teller stond op dat ogenblik op 85 leden”, zegt hoofdleider Robbe Keppens. “En ondertussen is ook dat aantal alweer opgelopen de voorbije jaren, tot ruim 110 plus leidingsmensen. Het wordt daardoor erg krap in onze infrastructuur. Zeker bij slecht weer hebben we binnen veel te weinig ruimte om alle groepen deftig te laten spelen.”

Bovendien blijkt het oude gedeelte aan de Bosstraat zijn beste tijd gehad te hebben. Het gebouw dat al meer dan honderd jaar bestaat, verkeert in vervallen staat. “De zolder is wankel en elektriciteit en verwarming zijn lang niet meer van deze tijd”, schetst Robbe. “Het plan is dus om dat deel te slopen en in de plaats een nieuwbouw op te trekken. Degelijke én ruimere accommodatie is het streefdoel.”

Renteloze lening

De Buggenhoutse jeugdvereniging is al tien jaar aan het sparen om die nieuwbouw waar te maken. Verschillende evenementen en activiteiten doorheen het jaar brachten geld in het laatje. Het financieel plaatje was helemaal rond. Tot het coronavirus de kop op stak. “Tal van activiteiten, zoals bijvoorbeeld onze erg rendabele Kiekenfeesten, konden niet plaatsvinden en dat was een serieuze streep door onze rekening”, legt Robbe uit. “Toch moesten we aan centen geraken, om de werken spoedig te kunnen starten.”

De jongeren trokken naar het gemeentebestuur en vroegen om hulp. Met resultaat, want de gemeente staat een renteloze lening aan de KSA toe. “We hebben een goed overleg gehad met de jongeren”, zegt schepen van Financiën François Suys (CD&V). “Ook zij zijn slachtoffer geworden van Covid-19 en door een gebrek aan inkomsten hebben ze nu 50.000 euro te kort voor hun bouwproject. De gemeente zal hen dat lenen, zodat ze hun werking kwalitatief en veilig kunnen voortzetten.”

Klaar tegen september 2021

Daar is KSA Buggenhout erg dankbaar om. “En we gaan dat ook zeker terugbetalen. Daarvoor hebben we al een financieel plan opgemaakt”, klinkt het. “Dankzij de renteloze lening kunnen nog dit jaar de afbraakwerken starten. In 2021 zal werk gemaakt worden van de nieuwbouwwerken. We hopen tegen de start van het daaropvolgende werkjaar, in september 2021, in het nieuw te zitten.”

De nieuwbouw zal in industriebouw verwezenlijkt worden. Er worden extra stockageruimte en een polyvalente zaal voorzien. Die zal met verschuifbare wanden op te delen zijn in drie. Dat is goed voor een totaalprijs van zo’n 235.000 euro.