Bouwkraan moet plaats krijgen in Kerkstraat: weg weer afgesloten voor verkeer Nele Dooms

14 augustus 2020

16u08 1 Buggenhout De Kerkstraat zal op maandag 17 augustus opnieuw een dag afgesloten worden voor het verkeer. Er moet die dag een kraan in de straat geplaatst worden voor de bouwwerken die er bezig zijn. Daarna wordt er weer eenrichtingsverkeer ingevoerd.

In de Kerkstraat in hartje Buggenhout krijgen momenteel twee grote bouwprojecten vorm. De bouwwerven bevinden zich vlak over elkaar. Om de veiligheid te garanderen, werden de voorbije weken al meermaals verschillende verkeersmaatregelen ingevoerd. Zo kreeg de Kerkstraat eenrichtingsverkeer. Tijdens het bouwverlof was de Kerkstraat wel opnieuw open voor doorgaand verkeer, maar daar komt opnieuw verandering in.

Aanstaande maandag wordt de straat volledig afgesloten, omdat er een bouwkraan geplaatst moet worden. Een hele dag zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Daarna zal er opnieuw overgeschakeld worden naar eenrichtingsverkeer.

Ter hoogte van de twee werven wordt maandag een veilige doorgang gecreëerd voor voetgangers door middel van hekwerk. Een omleiding voor het doorgaand verkeer wordt voorzien langs de Spoorwegstraat, de Pastorijstraat en de Maalderijstraat. Plaatselijk verkeer is nog mogelijk en handelaars en parkeerfaciliteiten blijven bereikbaar.