Bouw nieuwe brandweerkazerne ligt stil Nele Dooms

06 juni 2019

10u26 0 Buggenhout De bouw van de nieuwe brandweerkazerne aan de Kerkhofstraat in Buggenhout ligt stil. Eind 2018 werd met veel enthousiasme nog de officiële spadesteek gegeven voor dit nieuwe project, waar de Buggenhoutse brandweermannen al jaren naar uit kijken, omdat hun huidige kazerne versleten en te klein is. Maar nu ligt de bouwwerf er verlaten bij en is er al weken geen vooruitgang in de werken te bespeuren.

Perikelen tussen gemeentebestuur en aannemer zouden aan de basis liggen. Burgemeester Pierre Claeys (CD&V) wil niet veel kwijt over de gang van zaken wegens de “gevoeligheid van het dossier”. Vragen over de werken vanuit de oppositie tijdens de voorbije gemeenteraad werden zelfs naar de besloten zitting verschoven. “Veel uitleg kan ik niet geven”, zegt Claeys. “Maar we hebben er wel vertrouwen in dat we hieruit zullen geraken. Momenteel is het wachten op steunpilaren die nodig zijn voor de nieuwbouw. Eens dat in orde is, zullen de werken wel weer opstarten. We zijn hoopvol dat dit toch voor de zomervakantie nog het geval zal zijn.”

Normaal gezien was voorzien dat de nieuwe brandweerkazerne tegen begin januari klaar zou zijn. Het wordt met de dag spannender om die timing te kunnen halen. De nieuwe kazerne wordt een complex van 1.200 vierkante meter groot met naast de voertuigenhal, ook voldoende kleedruimte met aparte lokalen voor mannen en vrouwen. Op een eerste verdieping zijn vergader- en leslokalen, ontspanningsruimte en eetzaal en een klein buitenterras voorzien. De voorgevel krijgt een heel open structuur, met veel glas en geperforeerd staal, zodat de voertuigen altijd te zien zijn. Rond de kazerne komen parking, een oefenterrein en een bufferbekken voor regenwater.