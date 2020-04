Bouw nieuwe brandweerkazerne eindelijk weer uit de startblokken: bovenbouw wordt stilaan zichtbaar Nele Dooms

15 april 2020

14u22 2 Buggenhout Er is eindelijk weer beweging op de site van de nieuw te bouwen brandweerkazerne in Buggenhout. Maandenlang lag de werf stil, maar nu steken betonnen verticale kolommen boven de grond uit.

De nieuwe brandweerkazerne aan de Kerkhofstraat in Buggenhout had eigenlijk al sinds januari dit jaar klaar moeten zijn. Maar een juridisch geschil tussen gemeente en aannemer zorgde ervoor dat de werken een gigantische vertraging opliepen. Maandenlang, na de eerste spadesteek eind 2018, heeft de bouw stilgelegen, zodat het terrein overwoekerd raakte met onkruid. Van de eerder gegoten funderingen was daardoor niets meer zichtbaar.

Uiteindelijk werd begin dit jaar de site weer onkruidvrij gemaakt in afwachting van een heropstart van de werken. Die zijn nu terug op gang. Deze week werden grote betonnen verticale kolommen geplaatst, zodat er voor het eerst zichtbare veranderingen in de bovenbouw op te merken zijn. “De bouw kan weer verder gaan en de constructie komt langzaam maar zeker op punt”, zegt schepen van Openbare Werken Geert Hermans (CD&V). “Over een exacte verdere timing kunnen we ons nog niet uitspreken. We hebben de planning opgevraagd, maar alles zal ook afhangen van het verdere verloop van de coronacrisis en bijhorende maatregelen.”

Ondertussen blijven de Buggenhoutse brandweermannen gehuisvest in de kazerne aan het Stationsplein, die eigenlijk te klein en versleten is. De nieuwe brandweerkazerne zal 1.200 vierkante meter groot zijn, met naast een grote voertuigenhal ook voldoende ruimte en comfort voor de brandweermannen en -vrouwen.