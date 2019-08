Bouw brandweerkazerne ligt al zo lang stil dat hele site overwoekerd is: Buren dringen aan op oplossing tegen onkruid én ratten Nele Dooms

08 augustus 2019

13u36 11 Buggenhout Een terrein overwoekerd met onkruid en distels, van eerder gegoten funderingen is haast niets meer te bespeuren. Zo oogt momenteel de site aan de Kerkhofstraat in Buggenhout waar de nieuwe brandweerkazerne moet komen. De werken liggen al maanden stil. Buren trekken nu aan de alarmbel: “Stof en zand vliegen rond, onkruid breidt uit én het zit hier vol ratten”, klinkt het. “Gemeente zorg alstublieft dat dit opgelost wordt.”

Het was één van de laatste wapenfeiten van toenmalig burgemeester Tom Van Herreweghe aan het eind van zijn burgemeesterschap, in december 2018. Toen vond de officiële ‘eerste spadesteek’ voor de lang verwachte nieuwe brandweerkazerne plaats. Op het terrein aan de Kerkhofstraat moest een complex verrijzen van 1.200 vierkante meter groot met naast een grote voertuigenhal ook voldoende ruimte en comfort voor de brandweermannen en -vrouwen. Iedereen was hoopvol gestemd dat de nieuwbouw, en bijhorende verhuis vanuit de huidige versleten en te kleine kazerne aan het station, tegen januari 2020 een feit zou zijn.

Die optimistische stemming is nu echter totaal omgeslagen. Reden? De werken aan de nieuwe kazerne liggen al maanden stil. De werf ligt er doods en verlaten bij. Nadat de funderingen gegoten werden, is er geen hand meer uitgestoken naar de bouw. Burgemeester Pierre Claeys (CD&V) liet eerder al verstaan dat een aanslepend juridisch geschil tussen aannemer en gemeente voor vertraging zorgt.

Volledig overwoekerd

“Maar die vertraging blijft maar duren”, zegt buurman Gustaaf Steenackers uit de Kerkhofstraat. Hij woont vlak naast de site waar de brandweer haar nieuw onderkomen zal krijgen. “Toen de werf na het gieten van de fundering stil lag, dacht ik eerst nog dat dat normaal was. Uitharden en wachten op de prefabelementen voor de muren, daar ging ik van uit. Maar uiteindelijk blijkt dat helemaal niet te kloppen. In bijna een half jaar tijd zijn de werken voor nog geen meter, wat zeg ik, centimeter opgeschoten.”

Maar ondertussen raakt het terrein wel volledig overwoekerd en dat is een doorn in het oog van de buren. “Iedereen weet dat distels laten groeien verboden is, maar hier aan de Kerkhofstraat is dat blijkbaar wel toegelaten”, merkt Steenackers op. “Ze zijn niet meer te tellen, zoveel groeien er. Om nog te zwijgen van al het ander onkruid dat metershoog opschiet. Je ziet zelfs van de fundering haast niets meer. Dagelijks moet ik bovendien de veranda schoonmaken van het stof dat vanop de werf komt aangewaaid. En dan is er nog het ongedierte. Vreselijk! De voorbije week alleen al heb ik drie ratten gevangen. Dringend tijd dat hier een oplossing komt.”

Aandringen op oplossing

Dat vinden ook gemeenteraadsleden Joris Verhaegen en Steven Creyelman (VB), die een kijkje gingen nemen op het terrein. “Juridisch geschil of niet, zo kan het hier niet verder”, klinkt het. “Het is aan de aannemer om zijn bouwterrein te onderhouden. Dat staat zo in de wet. Doet die dat niet, dan moet de bouwheer, in deze de gemeente, maar aan zijn mouw trekken. Deze toestand is geen pretje, niet voor de omwonenden en ook niet voor passanten. Het kan ons eigenlijk niet schelen wie verantwoordelijk is, er moet gewoon dringend een onderhoud komen. En liefst eigenlijk snel een heropstart van de werken. Misschien moet het gemeentebestuur maar gewoon overwegen om de huidige aannemer te dumpen als gevolg van alle perikelen en een betere te zoeken.”

Oppositiepartij Vlaams Belang zal zowel het gemeentebestuur als de aannemer aanschrijven om aan te dringen op een oplossing. Het zal de problematiek ook tijdens de komende gemeenteraad aankaarten. Bij de gemeente wijden ze niet graag al te ver uit over de zaak, gezien de juridische verwikkelingen. Wel is daar eind deze maand een gesprek gepland met aannemer en architect, in een poging de situatie uit het slop te halen.