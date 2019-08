Bouw brandweerkazerne in slop: gemeente blijft inzetten op onderhandelen met aannemer Nele Dooms

19 augustus 2019

15u06 1 Buggenhout Het Buggenhoutse gemeentebestuur wil er alles aan doen om de bouw van de nieuwe brandweerkazerne, aan de Kerkhofstraat, uit het slop te krijgen. De realisatie ervan ligt nu al ettelijke maanden stil door een juridisch geschil met de aannemer. Ondertussen is de site zo overwoekerd met onkruid dat zelfs de fundering die wel al gegoten werd haast niet meer zichtbaar is.

“Toch willen we in de eerste plaats blijven inzetten op onderhandelen om het dossier opnieuw vooruit te krijgen”, zegt burgemeester Pierre Claeys (CD&V). “We doen er alles aan om de aannemer en de architect op één lijn te krijgen, zodat de bouw weer kan opstarten. Er is net nog een overleg geweest en op 27 september zitten we opnieuw rond de tafel. Hopelijk met positief resultaat. Het onderhoud van de site is volledig in handen van de aannemer. Die is verantwoordelijk voor het terrein eens de werken begonnen en dus hebben we hem aangemaand ervoor te zorgen de site beter te onderhouden. Veel meer dan dat kunnen we niet doen.”

De bouw van de nieuwe brandweerkazerne, waar al jaren nood aan is, omdat de huidige te klein en versleten is, startte eind 2018. Normaal gezien moest het complex tegen januari 2020 klaar zijn, maar door de huidige situatie lijkt die deadline niet meer haalbaar. De nieuwe brandweerkazerne zal 1.200 vierkante meter groot zijn, met naast een grote voertuigenhal ook voldoende ruimte en comfort voor de brandweermannen en -vrouwen.