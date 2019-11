Bouw brandweerkazerne in het slop: nog altijd geen stap vooruit Nele Dooms

14 november 2019

17u48 1 Buggenhout De bouw van de nieuwe brandweerkazerne in Buggenhout zit nog altijd in het slop. Alweer zijn weken en maanden verstreken zonder enige beweging op de werf aan de Kerkhofstraat. Er is ondertussen al bijna een jaar vertraging.

Hoewel burgemeester Pierre Claeys (CD&V) voor de zomer nog de hoop uitdrukte dat de werken toch nog in de loop van die zomer weer zouden opstarten, is er met de winter voor de deur nog altijd geen vooruitgang. Ondertussen is al zo goed als een jaar verloren en blijven de Buggenhoutse brandweermannen gehuisvest in een kazerne aan het station die versleten en te klein is en niet meer voldoet aan de moderne noden. Een juridisch geschil tussen gemeentebestuur, aannemer en architect ligt aan de basis van de problematische situatie. Veel meer wil het gemeentebestuur daar niet over kwijt. Er werd wel al enkele keren onderhandeld en het dossier werd tijdens enkele gemeenteraden in geheime, besloten zitting besproken, maar meer dan dat gebeurt er niet.

De bouw van de nieuwe brandweerkazerne startte eind 2018, maar al vrijwel meteen na het gieten van de fundering vielen de werkzaamheden op de werf stil. Normaal gezien moest het complex tegen januari 2020 klaar zijn, maar die deadline is onmogelijk haalbaar. In de plaats ligt er nu aan de Kerkhofstraat en compleet overwoekerde site, waarop zelfs de eerste aanzetten voor de nieuwe kazerne nog amper te zien zijn. De nieuwe brandweerkazerne moet uiteindelijk 1.200 vierkante meter groot zijn, met naast een grote voertuigenhal ook voldoende ruimte en comfort voor de brandweermannen en -vrouwen. Wanneer dat eindelijk een feit zal zijn, is echter zeer de vraag.