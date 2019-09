Bosmarathon blijft maar groeien, opbrengst gaat naar goede doelen Nele Dooms

26 september 2019

14u07 1 Buggenhout De jaarlijkse Bosmarathon in Buggenhout dit weekend belooft opnieuw groter dan ooit voordien te worden. De organisatoren tekenen nu al meer voorinschrijvingen op, dan deelnemers het jaar voordien. De opbrengst gaat naar goede doelen.

De Bosmarathon was vorig jaar nog aan een jubileumeditie toe. In tien jaar tijd was het evenement uitgegroeid tot een vaste waarde in Buggenhout en omstreken. “We hoopten toen op een recordaantal van duizend deelnemers en dat hadden we vlotjes gehaald”, zegt Eric Follaets, die sinds 2011 stuwende kracht achter het sportieve evenement is. “Alles lijkt erop dat we daar dit jaar zelfs zullen boven gaan.”

Het succes is natuurlijk een goede zaak voor de goede doelen die de organisatoren met hun opbrengst steunen. “Hoe meer deelnemers, hoe meer centen om te verdelen”, zegt Follaets. “De vier Buggenhoutse vzw’s, Avalon, Blijdorp, Eindelijk en Samen, helpen ons steevast met de organisatie, maar delen in ruil in de opbrengst.”

De marathon heeft het mooie Buggenhout Bos en de groene omgeving ervan als decor. Wie meedoet, kan kiezen tussen een marathon, een halve marathon en een estafetteloop. Er is ook een Kidsrun. Het evenement vindt plaats op zondag 29 september. De eerste lopers starten om 10.30 uur aan de Pit, aan de Platteput in Buggenhout. De Kids Run vindt voordien plaats om 9.30 uur. Info en inschrijvingen: www.bosmarathon.be.