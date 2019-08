Bosgemeente volgens drie criteria fusierijp: burgemeester wil nog dit jaar gesprekken met andere gemeenten aangaan Nele Dooms

22 augustus 2019

11u41 0 Buggenhout “Fusierijp”. Dat is ook Buggenhout volgens een onderzoek van De Tijd. Drie graadmeters, het aantal inwoners, de schuldenlast en de budgettaire ruimte, zijn daarvoor onderzocht en die gelden alle drie voor Buggenhout. Burgemeester Pierre Claeys (CD&V) wil een fusie niet uit de weg gaan. Hij wil zelfs dit jaar nog gesprekken aangaan met omliggende gemeenten om te onderhandelen over fusioneren.

De Vlaamse overheid probeerde vorige legislatuur al om gemeenten te verleiden vrijwillig te fusioneren. Vijftien gemeenten gingen daarop in. Voor komende legislatuur zou N-VA willen dat er nog meer fusies komen. Omdat er nog niet meteen een officieel kader met welomlijnde criteria is om te bepalen welke gemeenten fusierijp zijn, stelde De Tijd zelf drie graadmeters op en bekeek op basis daarvan welke gemeenten in aanmerking komen. Het gaat om het aantal inwoners, de schuldenlast en de budgettaire ruimte om te investeren.

Wat blijkt? 43 gemeenten zouden best een fusiepartner zoeken en daar is Buggenhout er eentje van. Meer nog, de bosgemeente voldoet aan alle drie de criteria: de gemeente is met 14.475 inwoners kleiner dan de opgelegde ondergrens van 15.000. Bovendien ligt de gemiddelde schuld van 1.608 euro per inwoner ruim boven de mediaan van 914 euro. En ook de financiële ruimte om investeringen aan te gaan blijkt beperkt met slechts gemiddeld 94 euro per inwoner tegenover een mediaan van 114 euro.

De nieuwe Buggenhoutse burgemeester Pierre Claeys (CD&V) staat, in tegenstelling tot zijn voorganger Tom Van Herreweghe, lang niet weigerachtig tegenover een fusie met een omliggende gemeenten. Zo blijkt uit zijn antwoord als we hem bellen om een reactie. “We moeten daar realistisch in zijn. Op den duur gaan we gewoon geen keuze meer hebben om te fusioneren”, zegt hij. “In plaats van dan last minute en in een soort paniekreactie een opgelegde fusie met een andere gemeente te forceren, nemen we zelf beter op tijd het heft in handen. Dan kunnen we tenminste onze eigen stempel drukken. Ik begrijp wel dat een fusie bij inwoners mogelijks gevoelig kan liggen.”

Claeys denkt luidop aan mogelijke fusies met bijvoorbeeld Lebbeke, Dendermonde of Malderen. Nog dit jaar wil hij gesprekken aangaan en polsen bij bereidwilligheid tot fusie bij mogelijke partners. “Onze gemeenten moet ook werk maken van een eisenbundel, zodat we bij een fusie zeker niet in een hoekje weggedrumd worden”, stelt de burgemeester. “Natuurlijk moet elk in verhouding het juiste aantal vertegenwoordigers hebben. Maar in de toekomst zelfstandig blijven, lijkt me onrealistisch. Zeker op financieel vlak wordt dit ongetwijfeld te duur. Dan kan er beter samengewerkt worden.”