Bosgemeente krijgt eigen dorpsdichter Nele Dooms

04 september 2019

15u07 0 Buggenhout Buggenhout krijgt een eigen dorpsdichter. Die zal in 2020 voor het eerst aangesteld worden. Dat besliste de gemeenteraad, op voorstel van gemeenteraadslid Kris Van Den Berge (CD&V). Leonard Segers krijgt als eerste deze eer.

Onder andere Antwerpen heeft zijn stadsdichter, Buggenhout krijgt nu een dorpsdichter. Die zal minstens vier keer per jaar een gedicht opdragen. “Dat kan bijvoorbeeld bij de start van een nieuw seizoen zijn, of naar aanleiding van een evenement”, legt Van Den Berge, die met het project ‘Dichter bij het volk’ op de proppen kwam. “Bedoeling is dat dit gedicht elke keer in een andere deel van de gemeente, zoals de Briel, het centrum, Opdorp en Opstal, opgedragen wordt.”

Wie de dorpsdichter wordt, beslist de Buggenhoutse gemeenteraad, op advies van een jury die hiervoor inzendingen rond een bepaald thema beoordeelt. Omdat 2020 het eerste jaar met Dorpsdichter zal zijn, wordt die wel rechtstreeks aangeduid. Dat zal Leonard Segers uit Opdorp, die al regelmatig zijn poëtische pen voor Buggenhout bovenhaalde en gewezen gemeentesecretaris is, zijn. “Ik denk dat we ook voor de jaren daarna voldoende talent in Buggenhout hebben om telkens een andere dorpsdichter aan te duiden”, zegt Van Den Berge.