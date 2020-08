Bosgemeente gaat voor coronaproof septemberkermis Nele Dooms

27 augustus 2020

17u20 3 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout heeft het licht op groen gezet om de jaarlijkse septemberkermis te laten doorgaan. Het moet, mits enkele aanpassingen, een coronaproof editie worden op zaterdag 5 en zondag 6 september.

Door de coronacrisis kregen foorkramers de voorbije maanden en weken heel vaak te horen dat kermissen werden geannuleerd. Ze trokken zelf aan de alarmbel en onder andere in Buggenhout hebben ze een partner gevonden om een kermis wel te laten plaatsvinden. “We hebben van de foorkramers het engagement gekregen dat ze alle nodige maatregelen respecteren, zoals bijvoorbeeld afstand houden, aanduiden van duidelijke in- en uitgangen en ontsmetten van toestellen”, zegt schepen Geert Mannaert (CD&V). “Dat gaf voor ons de aanzet om de septemberkermis een fiat te geven. We voelden ons daarbij ook gesterkt door de oproep van ministers Jambon en Somers om de traditionele evenementen toch te laten doorgaan. Bovendien bewijzen we hiermee de plaatselijke handelaars en horeca een dienst, want ook zij hebben baat bij een kermisgebeuren omdat die mensen op de been brengt. Het resultaat is een opendeurdag bij de plaatselijke middenstand op zaterdag en deels op zondag.”

De septemberkermis ondergaat wel enkele aanpassingen. Zo zullen alleen in de Stationsstraat kermisattracties opgesteld staan. Maximum 400 personen tegelijk worden toegelaten op het parcours en aan de in- en uitgangen zal controle zijn. Op het kerkplein wat verderop kunnen bezoekers terecht voor een drankje en een hapje. Daarvoor wordt bediening aan tafel voorzien. Registratie en mondmaskers bij het rechtstaan zijn verplicht. Achtergrondmuziek zal aanwezig zijn. Doorlopend zal op zaterdag en zondag een mobiele streetband het kermisgebeuren een feestelijke toets geven. “We rekenen op het gezond verstand van de mensen om alle corona-voorschriften te respecteren”, zegt Mannaert. “Voor het geval er toch iemand uit de band zou willen springen, hebben wij security voorzien.”