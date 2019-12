Bosgemeente gaat voor beter klimaat en inwoners mogen daar mee over nadenken Nele Dooms

17u58 0 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout wil inwoners de kans geven om mee na te denken over initiatieven voor een beter klimaat. Daarvoor zal binnenkort een “Klimaattafel” plaatsvinden. De bevindingen zullen meegenomen worden voor de opmaak van een klimaatactieplan.

Buggenhout is een stevig engagement aangegaan om tegen 2030 40 procent minder CO2 uit te stoten op haar grondgebied. “Daarnaast willen we ook de negatieve gevolgen van de klimaatverandering, zoals hitte, wateroverlast of droogte, helpen verzachten”, zegt schepen van milieu Geert Hermans (CD&V). “We maken daarom een klimaatplan op met concrete acties om uit te voeren tussen nu en 2030. Dat doen we in samenwerking met provincie Oost-Vlaanderen.”

Om dat klimaatbeleid uit te stippelen, kunnen Buggenhoutenaren meewerken. Wie ideeën heeft of samen met anderen initiatief wil nemen voor een beter klimaat, kan deelnemen aan de Klimaattafel op woensdag 15 januari. Die avond zullen de aanwezigen nadenken over verschillende thema’s, zoals energiezuinig en klimaatgezond wonen en leven, duurzame energie, duurzaam verplaatsen in en rond Buggenhout en lokaal consumeren. Wie wil deelnemen aan de Klimaattafel, kan om 19.15 uur terecht in het gemeentehuis van Buggenhout, aan de Nieuwstraat. Info: info@buggenhout.be of 052/33.95.11.