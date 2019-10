Bosgemeente dooft lichten tijdens Nacht van de Duisternis Nele Dooms

Buggenhout wil in de nacht van 12 oktober alle sfeerverlichting op de openbare weg doven. Aanleiding is de Nacht van de Duisternis. Die vraagt aandacht voor de impact van lichtvervuiling. Door constante verlichting op gebouwen en verlichting richting hemel, is er niet alleen energieverspilling maar ook negatieve effecten op mensen en dieren, met verstoring van het bioritme. Daarom doven verschillende gemeenten de verlichting voor een avond. Ook Buggenhout doet daar aan mee. “De sfeerverlichting op de openbare weg gaat uit”, zegt schepen van Milieu Geert Hermans (CD&V). “Ook de inwoners kunnen helpen door thuis de lichten te doven en met buurtbewoners, vrienden en familie in plaats van een daguitstap een nachtuitstap te maken. Via een leuke route kunnen ze de wereld in duisternis verkennen en misschien wel sterrenbeelden, vleermuizen of nachtvlinders spotten.”