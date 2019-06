Boom breekt af en belandt op elektriciteitskabel en vrachtwagen Koen Baten

08 juni 2019

Op de Kalkenstraat in Buggenhout is door de hevige rukwinden een boom afgeknakt en op een vrachtwagen terechtgekomen. Een deel van de boom hangt ook over de straat. Het hele gewicht van de boom rust op een elektriciteitskabel, maar er zouden geen problemen zijn met de elektriciteit in de buurt. De vrachtwagen stond geparkeerd op het moment van de feiten. De schade aan het voertuig is op dit moment niet bekend.

De brandweer werd al verwittigd om de boom te komen verwijderen. Ook in de Kasteelstraat aan het Buggenhout bos waren problemen met enkele takken. De brandweer sloot de straat daar een hele tijd af om enkele boomstammen af te zagen die gevaarlijk hingen. Hierdoor moest het verkeer een tijdlang rondrijden.

Her en der waren er nog problemen met omgewaaide bomen, maar zonder grote schadegevallen. Er vielen ook geen gewonden.