BLO Claevervelt maakt er onvergetelijk afscheid van voor schoolverlaters

30 juni 2020

16u45 0 Buggenhout Ondanks een speciaal schooljaar met dank aan het coronavirus, hebben de schoolverlaters van het Buitengewoon Lager Onderwijs (BLO) Claevervelt van Buggenhout toch een onvergetelijk afscheid gekregen. Daar hoorde zelfs een erehaag bij.

De kinderen die afscheid moeten nemen van BLO Claevervelt zullen zich hun laatste schooldag alleszins nog lang heugen. Leerkrachten hadden zich voor de gelegenheid verkleed, er stond een voetbalcompetitie op het programma en er waren dan nog eens lekkere frietjes ook. “Corona gooit bij veel dingen roet in het eten, maar voor ons was één ding absoluut zeker: het moest een onvergetelijke laatste schooldag worden”, klinkt het bij het leerkrachtenteam. “En dat hebben we waargemaakt ook.”

De laatstejaars kregen ook officieel hun diploma overhandigd. Daar hoorden ook de typische afstudeerhoedjes bij. En de school zomaar verlaten op het einde van de dag zat er niet in. Daarvoor moesten de kinderen eerst door een erehaag, gevormd door juffen en meesters, lopen. Leerkrachten wuifden hun kinderen enthousiast uit. “Op naar een volgend avontuur!”, klinkt het.