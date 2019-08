Bliksem slaat in op gebouw met appartementen, twee uur later slaan vlammen uit het dak Koen Baten

29 augustus 2019

05u43 1 Buggenhout Op de Provinciale Baan in Buggenhout is een gebouw met een 8-tal appartement zwaar verwoest door een brand. De oorzaak van de brand is een blikseminslag die insloeg rond 2.00 uur vannacht. De bewoners werden toen wakker maar merkten niets verdacht op. Rond 4 uur vannacht was er plots een hevige brand ontstaan en sloegen de vlammen door het dak.

Een van de bewoners, een jong gezin met een kindje van drie maanden, was wakker na de blikseminslag en merkte gelukkig snel op dat er enkele uren later brand was ontstaan. Zij konden tijdig naar buiten lopen net als alle andere bewoners. De schade aan het gebouw is groot.

De brandweer van Buggenhout is op dit moment nog steeds bezig met nablussen.

Later meer ...