Bliksem slaat in op appartementsgebouw, twee uur later slaan vlammen uit het dak: Gebouw zwaar beschadigd, twee flats volledig verwoest Koen Baten

29 augustus 2019

05u43 218 Buggenhout Op de Provinciale Baan in Buggenhout is in de nacht van woensdag op donderdag een gebouw met een 8-tal appartement zwaar beschadigd geraakt na een uitslaande brand. De oorzaak van de brand is een blikseminslag die insloeg rond 2 uur ‘s nachts. Enkele bewoners werden wakker door de inslag, maar merkten niets verdacht op. Rond 4 uur was er dan toch plots een hevige brand ontstaan. Twee flats werden volledig verwoest.

Enkele bewoners, een jong gezin met een kindje van drie maanden, waren wakker na de blikseminslag en merkten gelukkig snel op dat er brand was ontstaan. Zij konden tijdig naar buiten lopen, net als alle andere bewoners. “Mijn zus werd wakker door de hevige blikseminslag op het gebouw en ging meteen kijken in de living”, vertelt haar broer. “Nadien kon ze niet meer slapen en bleef ze in de woonkamer zitten, samen met haar kindje. Enkele uren later merkte ze dat er dingen naar beneden begonnen te vallen en dat er iets niet juist was.”

De vrouw keek rond in het appartement en merkte dan plots de hevige brand op in de slaapkamer. “Ze belde meteen de brandweer en ging naar buiten.” De andere bewoners van het gebouw gingen naar buiten en moesten met lede ogen aanzien hoe de brand zware schade aanrichtte. “Het van mijn zus appartement is volledig vernield. Ze woonde hier nog maar een jaar en had net nieuwe meubels gekocht”, aldus haar broer. “Ook met het kindje, dat drie maanden oud is, was het even schrikken, maar gelukkig zijn ze beide ongedeerd gebleven. De materiële schade is niet leuk, maar die kan altijd weer heropgebouwd worden.”

Twee flats verwoest

De brand richtte heel wat schade aan. “De bovenste twee appartementen onder het dak zijn volledig verwoest en moeten volledig heropgebouwd worden. De bewoners zullen vermoedelijk lange tijd niet meer naar hun woonst kunnen terugkeren”, vertelt officier Wouter Van Den Broeck. “De brand was uitslaand bij aankomst en hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de blikseminslag. Het vuur heeft heel wat tijd gehad om zich te ontwikkelen. De brand bevond zich in een houten constructie met gipsplaten, die het vuur wat heeft tegengehouden. We moesten het plafond ook volledig uitbreken om de vuurhaard te kunnen bestrijden, maar uiteindelijk is alles vlot verlopen.”

De bewoners die de brand opmerkten, hebben ook zeer goed gereageerd. “Ze hebben iedereen gewekt en naar buiten gebracht. Iedereen stond ons buiten op te wachten, wat ons heel wat geholpen heeft omdat we niet zelf meer naar personen moesten zoeken.”

De andere appartementen in het gebouw moesten geventileerd worden, maar daar konden de bewoners al terug naar huis. De getroffen personen zullen opgevangen worden. “Mijn zus kan zeker bij mij terecht of bij mijn ouders, we laten haar niet aan haar lot over. Gelukkig zijn we wel verzekerd tegen de brandschade, maar het is niet leuk om mee te maken”, klinkt het.

De brandweer heeft nog tot 8 uur donderdagochtend moeten nablussen en organiseerde nadien nog een brandwacht. Op dit moment wordt alles verder opgeruimd.