Blijdorp zorgt voor afhaalsysteem als vervanging van mosselfestijn in tijden van corona Koen Baten

30 juli 2020

12u10 0 Buggenhout Eind augustus organiseert vzw Blijdorp afdeling Buggenhout normaal een groot mosselfestijn. Het coronavirus strooit echter roet in het eten, maar de organisatie bleef niet bij de pakken zitten en zorgde voor een takeaway-systeem met kaas- en tapasschotels.

De organisatie die actief is in Dendermonde en Buggenhout bestaat dit jaar vijftig jaar en wou dat jubileumjaar vieren. De crisis heeft er echter anders over beslist, maar de vzw wil toch nog wat activiteiten organiseren om geld in het laatje te krijgen.

Door de crisis annuleerde Blijdorp ook het mosselfestijn op 28 en 29 augustus, maar laat weten weten dat het wel op afhaal zal werken. De vzw voorziet lekkere kaasschotels en tapasschotels om de organisatie financieel nog een duwtje in de rug te kunnen geven. De schotels kunnen ook in combinatie met wijn of cava voorzien worden.

“Concreet willen we met de opbrengst van dit afhaal-eetfestijn bijdragen aan het project ‘renovatie tuinen verblijf minderjarigen’ en de aankoop van een nieuwe bus voor de volwassenen. We hopen dus op de steun van tal van sympathisanten te mogen rekenen. Om alles veilig en met de nodige social distancing te laten verlopen bij het afhalen in Blijdorp, vragen we wel aan de mensen om een moment van afhalen door te geven bij hun bestelling”, zegt Katleen Van Hoey, zorgdirecteur van Blijdorp.

Maaltijden bestellen kan tot en met 19 augustus. Een bestelling plaatsen en de betaling gebeurt bij voorkeur online via blijdorp.be/takeaway. Daarnaast kan je ook terecht aan het onthaal van Blijdorp in Buggenhout (Blijdorpstraat 3) of aan het onthaal van Blijdorp Dendermonde (Baleunisstraat 70-72) op werkdagen voor 16.30 uur. De afhaalmomenten zijn op vrijdag 28 augustus (tussen 10 en 19 uur) en zaterdag 29 augustus (tussen 10 en 16 uur).