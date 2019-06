Blijdorp zet atleten Special Olympics in de bloemetjes Nele Dooms

26 juni 2019

Blijdorp, het centrum voor ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking met vestigingen in Dendermonde en Buggenhout, maakte tijd om haar atleten die deelnamen aan de Special Olympics te huldigen. Ze zetten mooie prestaties neer tijdens dit sportevenement voor mensen met een beperking. “Het is ondertussen traditie dat we met medailles naar huis komen en we zijn nog altijd aan het nagenieten van de sportervaringen”, zegt begeleidster Kristel De Smet. “Onze atleten zorgden 28 keer voor goud, 25 keer voor zilver en 11 keer voor brons. Er waren ook 19 deelnemingsmedailles. Meer dan genoeg redenen dus om trots te zijn.” De Blijdorp-atleten namen deel aan de disciplines zwemmen, atletiek en badminton.