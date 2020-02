Blijdorp trapt gouden feestjaar af met nieuw boek ‘Bewust Basaal’ Nele Dooms

12 februari 2020

13u14 7 Buggenhout Blijdorp, de voorziening voor personen met een verstandelijke beperking in regio Buggenhout en Dendermonde, is aan een feestjaar toe. De organisatie heeft vijftig jaar op de teller staan. Een gouden viering wordt afgetrapt met een nieuw boek ‘Bewust Basaal’. Daarin bundelen medewerkers van Blijdorp tal van tips en trics om om te gaan met mensen met meervoudige beperkingen. “Al onze knowhow zit erin vervat en willen we delen met anderen”, klinkt het.

Vijftig jaar Blijdorp dat is ook vijftig jaar expertise opbouwen over hoe mensen met beperkingen te benaderen. “Eerst deden we dat vanuit ons buikgevoel, als pioniers”, vertelt Katleen Van Hoey, zorgdirecteur bij Blijdorp. “Maar natuurlijk verwierven onze medewerkers en therapeuten steeds meer vaardigheden. We merkten dat een lichaamsgerichte benadering bij onze mensen heel belangrijk was om ze meer in contact met hun omgeving te laten komen. Al die ervaringen besloten we nu te bundelen in een inspirerend werkboek.”

Het werk ‘Bewust Basaal’ is vooral geschreven vanuit ervaringen met mensen met een ernstige verstandelijke beperking en bijkomende motorische beperkingen. “Maar ook andere doelgroepen, zoals personen met dementie of autisme of kinderen met gedragsproblemen kunnen er baat bij hebben”, zegt Van Hoey. “Dit boek kan heel nuttig zijn voor andere professionelen in de zorg, maar ook voor studenten, ouders en familie van personen met een beperking en rusthuizen. Het schetst eerst de theorie over basale stimulatie, geeft dan allerlei praktische tips en trics en tot slot zijn er ook uitgebreide activiteitenfiches om concreet dingen samen te doen. Zo wordt dit een heel prachtige gids om zelf toe te passen.”

De uitgave van het boek is de start van een gouden feestjaar. Blijdorp groeide in vijftig jaar tijd uit naar een organisatie met meer dan 400 medewerkers, met een zorgaanbod voor ongeveer 530 kinderen, jongeren en volwassenen. Het boek kost 26,5 euro. Info: buggenhout@blijdorp.be.