Biodiversiteit rond ijskelder floreert: ontdek hier de bijzonderste soorten van liefst 1.000 waarnemingen

23 januari 2020

10u38 3 Buggenhout Aan biodiversiteit in de omgeving van ijskelder, paddenpoel en kasteeldomein in Opdorp geen gebrek, zo blijkt. Luc Verhelst, natuurliefhebber van Natuurpunt ‘s Heerenbosch, gaf zichzelf een jaar de tijd om die in kaart te brengen en dat leverde maar liefst duizend verschillende soorten planten, dieren en paddenstoelen op. Benieuwd naar wat de natuur in Opdorp voor bijzonders te bieden heeft? U leest het hier:

“BioBlitz” heet de uitdaging waar Luc Verhelst een jaar geleden instapte. Een gebied aan weerskanten van de Damstraat, met zwaartepunt rond het kasteeldomein, paddenpoel en ijskelder, werd afgebakend en Verhelst nam zich voor om er op zoek te gaan naar 1.000 waarnemingen. “Een serieuze uitdaging”, zegt hij. “Tussen 2008 en eind 2018 werden er 405 soorten genoteerd. Dat is gemiddeld amper veertig per jaar. Ik was ervan overtuigd dat de biodiversiteit beter is dan dat en dus ging ik op zoek. De website waarnemingen.be maakte het mogelijk de vondsten bij te houden en soorten makkelijker te identificeren aan de hand van een automatische fotoherkenning.”

Een zoektocht van een jaar leverde Luc ruim 1.000 soorten op. 750 ervan waren zelfs helemaal nieuw voor het gebied. Hiermee werd ook de soortenlijst van Buggenhout uitgebreid met tientallen nieuwe soorten, waaronder enkele zeldzame en zelfs zeer zeldzame exemplaren. Het levert een leuke bloemlezing van bijzondere soorten op:

Het mannetje van de Bleke langsprietmot heeft waanzinnig lange voelsprieten

De rups van het kaasjeskruiddikkopje,een nieuw, oprukkend klein dagvlindertje, knabbelt van het kaasjeskruid in de bloemenstrook aan de ijskelder

Het Icarusblauwtje wordt al ruim tien jaar gespot langs de Damstraat. Een prachtig vlindertje.

De Zwarte amaniet is zeer zeldzaam. Buiten zeven andere vindplaatsen in België is deze soort alleen nog maar gevonden op enkele plaatsen in Nederland en Engeland.

Hoe de spoorkrekel in de Damstraat is verzeild, is een mysterie. In België is deze exoot meestal alleen in de buurt van spoorwegbermen te ontdekken.

Kleinhoofdig glanswier is zeldzaam en een aanduiding van de goede waterkwaliteit van de paddenpoel.

Dit Twaalfvleklieveheersbeestje is een verrassing in Opdorp. Het is zeer zeldzaam en dit was de eerste waarneming ervan in de ruime omgeving. Bijzonder is dat de stippen op de rug in een cirkel staan.

Deze kameelhalsvlieg is een raar zicht. Met de verlengde “nek” kan het insect gemakkelijker prooien van tussen schors plukken.

Dit mannetje van de Zuidelijke glazenmaker is de eerste van zijn soort die in Opdorp werd waargenomen.

De Serropalpus barbatus, een springkeversoort, was de vijfde waarneming in heel Vlaanderen toen Luc Verhelst het diertje ontdekte. Ondertussen zijn er nog tien waarnemingen bijgekomen. Is 2019 een boerenjaar voor deze kever of is ook deze bezig met een opmars door de klimaatopwarming?

De Grote wolbij is niet meteen evident om in Opdorp te vinden, maar rolklaver trekt altijd leuke bijtjes aan.

Verhelst start dit jaar een nieuwe bioblitz. “Bedoeling is 2019 te overtreffen”, zegt hij. “Maar ik hoop vooral dat ik de komende jaren niet het omgekeerde zie: dat er soorten wegvallen.”