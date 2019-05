Bijenhotel krijgt plaats naast heuvel ijskelder Nele Dooms

23 mei 2019

De gerestaureerde historische ijskelder in Opdorp heeft er een attractiepool bij. Het bijen- en insectenhotel dat eerder al op de site aan de Damstraat geplaatst was, is verhuisd tot vlak naast de ijskelderheuvel. “Zo is het insectenhotel maximaal beschermd tegen gure noordenwind en toch een hele dag door de zon verwarmd”, klinkt het bij de natuurliefhebbers actief op de site. “Dat zal de bijtjes en andere insecten alleen maar ten goede komen.” De ijskelder, de grootste in Oost-Vlaanderen, werd in het najaar vorig jaar ingehuldigd na een grondige restauratie. Jarenlang was hij verbonden aan het Kasteel van Opdorp en werd hij gebruikt om ijs tot in de zomer te kunnen bewaren. Een aannemer metste het bouwwerk weer op. Nu passeert de Keisdruppersroute langs de ijskelder. Wandelaars krijgen er voortaan ook het zicht op het bijen- en insectenhotel bij. Met een nieuw ingezaaide strook weidebloemen aan de voet is het bijenhotel nu ideaal gelegen voor de toekomstige bewonertjes.