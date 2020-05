Bierpallieters plannen digitale versie van Weekend der Spontane Gisting Nele Dooms

08 mei 2020

17u26 1 Buggenhout De Bierpallieters van Buggenhout organiseren een digitale versie van hun jaarlijkse Weekend der Spontane Gisting. Dat zou normaal dit weekend doorgaan en bierproevers van over de hele wereld lokken.

Door de coronacrisis moeten de Buggenhoutse Bierpallieters hun bierfestival Weekend der Spontane Gisting afblazen. Het is een domper op wat normaal het feestjaar van de vereniging naar aanleiding van haar dertigjarig jubileum zou moeten zijn. Normaal gezien zouden De Bierpallieters op hun festival naar aanleiding daarvan ook een nieuwe zelfgemaakte Fond Geuze voorstellen en laten proeven. Maar dat kan nu dus niet.

“Ons festival draait helemaal rond geuze en lambiek, allemaal bieren met spontane gisting”, zegt voorzitterr Pieter Pannecoeck. “Het lokt lambiekexperten van over de hele wereld, die het uitgebreide assortiment proeven. Elke zichzelf respecterende bierliefhebber moet hier ooit eens geweest zijn. We krijgen doorgaans bezoekers uit de Verenigde Staten, Noorwegen, Duitsland, Verenigd Koninkrijk,...

Helemaal niets doen, is niets voor De Bierpallieters en dus pakken ze uit met een digitaal alternatief. Op zaterdag 16 en zondag 17 mei vindt de ‘Lockdown der Spontane Gisting’ plaats. “We hebben aan bierliefhebbers gevraagd om een filmpje te maken waarin ze toosten op het bier en hun favoriet bier proeven en beschrijven”, zegt Pannecoeck. “Bij voorkeur is dat een lambiekbier of een bier uit Buggenhout. Zo proberen we bierliefhebbers toch nog samen te brengen en ook brouwers een hart onder de riem te steken.”

De filmpjes kunnen gedeeld worden via de Facebookpagina van de Bierpallieters.