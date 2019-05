Bierpallieters lokken bierproevers van over hele wereld naar Opstal en ondertussen wordt er ook nog nieuwe Gueuze gebrouwen Nele Dooms

22 mei 2019

12u15 10 Buggenhout De internationale bierwereld blaast dit weekend weer verzamelen in Opstal. De Bierpallieters organiseren er hun jaarlijkse Weekend der Spontane Gisting. In alle drukte zijn de Buggenhoutse bierproevers ook nog eens bezig met het brouwen van een eigen gueuze naar aanleiding van hun nakend jubileum. Hun vorige brouwsel wordt op internet ondertussen aangeboden voor liefst 450 euro.

“Heel de wereld kijkt uit naar wat de Bierpallieters gaan presteren voor hun dertigjarig jubileum volgend jaar”, zegt Ludo Annaert van de Buggenhoutse bierproeversvereniging. “De bierkenners weten dat ze van ons altijd iets moois mogen verwachten. Het vorige bier dat we naar aanleiding van ons twintigjarig bestaan brouwden, de Fond Gueuze, is bijvoorbeeld ondertussen een collector’s item geworden. De flessen werden toen door ons uitgebracht aan 9 euro en staan nu op het internet te koop voor maar liefst 450 euro. We zijn daar zelf over verbaasd. En dus leggen we de lat voor een nieuw brouwsel hoog. We kiezen opnieuw voor een gueuze en zijn daar nu al mee bezig om het brouwsel tegen het jubileumjaar volgend jaar drinkbaar te hebben.”

De Bierpallieters spelen hiermee in op de revival van gueuze, die volop bezig is. “Gueuze is altijd een mengbier van verschillende soorten lambiek”, legt voorzitter Pieter Pannecoeck uit. “De revival is niet zo verwonderlijk. De zure bieren worden in het buitenland erg gesmaakt. Bij ons behoren ze tot onze biercultuur, erfgoed. Zo’n gueuze moet een jaar lang rijpen. Daarom moeten we er nu al mee bezig zijn. Maar de details houden we nog als verrassing tot volgend jaar.”

Uniek festival

Niet alleen de brouwsels van de Bierpallieters genieten wereldfaam, ook het Weekend der Spontane Gisting heeft een imago hoog te houden. “Omdat we alleen bieren van spontane gisting presenteren, is ons bierfestival het eerste, oudste en één van de weinige die bestaan in ons land”, zegt Pannecoeck. “Ons festival wordt aangeprezen als één van de festivals waar elke zichzelf respecterende bierliefhebber ooit eens geweest moet zijn. Dat we de bezoekers aan tafel bedienen, en daarbij de nodige uitleg geven over de verschillende soorten bieren maakt ons festival uniek. Het lokt daardoor ook veel buitenlanders en zelfs buitenlandse brouwers die hier komen proeven. Voordeel is dat ze hier werkelijk alle traditionele lambieken, kriekenlambieken, gueuzes en krieken op één en dezelfde plek vinden om te degusteren.”

De Bierpallieters verwachten bezoekers uit onder andere de Verenigde Staten, Noorwegen, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Rusland. Het Weekend der Spontane Gisting vindt plaats op zaterdag 25 en zondag 26 mei. Liefhebbers kunnen terecht in Tapperij Beukenhof, aan de Broekstraat 18 in Opstal. De toegang is gratis. Zythos-leden krijgen een gratis welkomstdrankje. Info: pieter@bierpallieters.be of 0476/55.01.44.